I titoli di Sky TG24 del 21 ottobre, edizione delle 13

Il maltempo lascia l'Emilia Romagna: un morto e tremila sfollati dopo le esondazione del fine settimana. Nubifragi in Calabria, auto inghiottita da una voragine. Migranti, oggi il decreto per la definizione dei paesi sicuri. Bruxelles: le misure italiane siano conformi al diritto europeo. Nuovo affondo di Salvini contro i magistrati. L'Anm: no allo scontro istituzionale. Sondaggio Youtrend per Sky Tg24. A due anni dal voto, governo bocciato sulla politica migratoria. Il 55% degli italiani è contrario ai centri per i migranti in Albania. Da Israele agli Stati Uniti una proposta per la tregua in Libano. Ma intanto non si fermano i raid incrociati. L'Oms evacuerà mille donne e bambini da Gaza. Tajani in Israele e Palestina. In Moldavia, vittoria matematica del SI al referendum sull'ingresso nell'Unione Europea. Il Cremlino denuncia anomalie nel conteggio dei voti e la presidente uscente va al ballottaggio. Formula 1, straordinaria doppietta Ferrari nel gran premio degli Stati Uniti: ad Austin, Leclerc primo e Sainz secondo. Sul podio anche Verstappen. Serie A, Lautaro trascina l'Inter e regala la vittoria sulla Roma all'Olimpico. Nerazzurri a -2 dal Napoli. Questa sera alle 20:45, Verona-Monza live su Sky Sport 1. Un nuovo libro, un tour appena terminato e uno in programma. Il pianista Giovanni Allevi si racconta a Stories: appuntamento stasera alle 21 su Sky Tg24.