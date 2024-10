I titoli di Sky TG24 del 21 ottobre, edizione delle 8

Esondazioni e frane in Emilia Romagna. Un morto a Pianoro e oltre 3mila gli sfollati. Bologna sott'acqua, oggi scuole chiuse. Allerta arancione nella stessa regione, Lombardia e Veneto. Migranti, oggi in CDM decreto legge per la definizione dei paesi sicuri. S'infiamma lo scontro con la magistratura, Meloni rilancia la mail di una toga che la attacca. Il Presidente della Repubblica Mattarella rivolge un invito al dialogo: "Le istituzioni non si limitino a una visione di parte. No a contrapposizioni, occorre mediare". Attacco israeliano a una torre di osservazione dell’Unifil. Decine di morti nei raid a Gaza e in Libano. Oggi Tajani in Israele e Palestina. Doppie elezioni in Moldavia, il sì passa in testa per un soffio sul referendum per l'adesione all'Unione Europea. La presidente uscente Maia Sandu denuncia un'ingerenza russa nel voto. Verona. Giovane durante un controllo aggredisce poliziotti con un coltello, uno degli agenti spara e lo uccide. “Non ci mancherà" scrive Salvini. La Procura apre un'inchiesta. Serie A. L'Inter vince 1-0 contro la Roma. Stasera alle 20.45 Verona-Monza live su Sky Sport Uno. Formula 1, doppietta Ferrari ad Austin. Un nuovo libro, un tour terminato e uno in programma. Il pianista Giovanni Allevi è il protagonista di Stories in onda stasera alle 21 su SkyTg24.