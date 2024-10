I titoli di Sky TG24 del 22 ottobre: edizione delle 13

Migranti: il Consiglio dei Ministri vara il decreto con la lista di 19 paesi sicuri per il rimpatrio. Meloni rivendica i 2 anni di governo: "Non mi sono mai risparmiata". Scontro sulla maternità surrogata. "I medici segnalino i casi" dice la ministra per la famiglia Roccella. "Noi curiamo, non denunciamo" la replica dei camici bianchi. Si apre oggi a Kazan in Russia il vertice dei paesi Brics. Putin cerca di rompere l'isolamento internazionale. Previsti incontri bilaterali con Cina e India. Blinken in Israele spinge per la tregua. Discuterà anche del piano americano per il cessate il fuoco in Libano. Raid di Israele su Beirut e su una base navale di Hezbollah. L'Emilia Romagna si rialza. Dopo l'esondazione si continua a spalare il fango e a contare i danni. Si monitora la situazione del Po, è allerta rossa nel Ferrarese. Anziano ucciso nel Comasco a fine settembre: fermato un ragazzo di 17 anni. Il delitto forse per una rapina. La svolta dopo un prelievo a tappeto del Dna di tutti gli abitanti. Dopo l'anteprima al Festival di Cannes arriva al cinema Partenope, ultimo lavoro di Paolo Sorrentino. "È un film sentimentale sulle tappe della vita" dice il regista. Oggi torna la Champions League. Alle 18:45 Milan-Bruges. Alle 21:00 doppio appuntamento Juventus-Stoccarda e Aston Villa-Bologna. Tutto live su Sky.