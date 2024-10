I titoli di Sky TG24 del 22 ottobre, edizione delle 19

Il Consiglio d'Europa richiama l’Italia. “Troppe critiche ai giudici che si occupano di migranti e razzismo tra le forze dell’ordine". Stupore e sdegno da Mattarella e Meloni. Dopo il decreto Migranti in Albania, il Viminale ricorre in Cassazione contro il “no” ai trattenimenti, il CSM apre una pratica a tutela dei giudici. In Medio Oriente, Hezbollah rivendica l'attacco a casa di Netanyahu. Blinken in Israele, Washington spinge per un cessate il fuoco. Decine di morti in un raid israeliano su Beirut. L'Ungheria chiede la revoca dell'immunità parlamentare per Ilaria Salis. L’ex attivista chiede che Il Parlamento europeo difenda lo stato di diritto". L’ondata di maltempo sull’Italia, nuova allerta rossa sull’Emila Romagna. Preoccupa la situazione del Po, reportage di Sky Tg24 nei luoghi dell'alluvione. Il giallo di Garzeno, fermato un 17enne per l’omicidio di Candido Montini. Ad incastrarlo il test del DNA, ma la famiglia lo difende: era a scuola guida. Milan-Inter sono pronte a realizzare il nuovo stadio nell'area di San Siro. Dopo un incontro tra dirigenti, sindaco e ministri il progetto sembra pronto a decollare. Serata di Champions League su Sky, sono in campo Milan-Bruges, alle 21 Juventus-Stoccarda e Aston Villa-Bologna. Domani Young Boys-Inter e Atalanta-Celtic.