I titoli di Sky Tg24 del 24 marzo, edizione delle 13

Guerra in Ucraina, a Riad i colloqui a porte chiuse tra Stati Uniti e Russia, Trump vorrebbe la tregua entro Pasqua, la Cina smentisce l'intenzione di inviare truppe di pace a Kiev. Sale la tensione nel Governo con un nuovo sconto tra Lega e Tajani sulla politica estera, dal PD Schlein va all'attacco, il Governo non sta più in piedi. Guerra in Medio Oriente, per Hamas il bilancio dei morti ha superato quota 50.000, nuova proposta egiziana per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. In Turchia 15 milioni di persone hanno votato alle primarie per il sindaco di Istanbul arrestato, oggi previste nuove manifestazioni in piazza, 9 i giornalisti fermati. L'Europa si aggiorni, servono decisioni veloci, così il Presidente Mattarella poi l'auspicio di buonsenso sui dazi, in mattinata l'omaggio per l'anniversario delle Fosse Ardeatine. Il suicidio della ventunenne TikToker che ha raccontato online il suo percorso verso la transizione di genere, i Carabinieri analizzano post e commenti sui social. Il Papa è tornato in Vaticano dopo 38 giorni di ricovero, dovrà limitare gli incontri e riposare, raccomandano i medici. Ho sperimentato la pazienza di Dio, il suo messaggio. Visite mediche e primo allenamento per Igor Tudor alla Juventus, nuovo mister dopo la fine dell'era Motta per il croato classe 78, quattro mesi di contratto. .