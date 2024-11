I titoli di Sky TG24 del 24 novembre, edizione delle 19

Vertice di Governo sulla prossima Manovra Economica, la Premier Meloni convoca a Palazzo Chigi il Ministro Giorgetti e tutti i leader dei partiti di maggioranza. L'Assemblea Costituente del Movimento Cinque Stelle segue Conte, eliminato il ruolo del Garante, stop anche al limite dei due mandati. "Da francescani a gesuiti", commenta Grillo. Spari davanti all'Ambasciata israeliana ad Amman, in Giordania, ucciso l'attentatore. Borrell in Libano: "cessate il fuoco, unica soluzione", dice. l'alto commissario europeo. Cop29, approvato un fondo da 300 miliardi di dollari, ma i Paesi più poveri restano delusi, per Biden è una buona intesa. "L’Italia farà la sua parte", assicura il Ministro Fratin. L'arsenale della Curva Nord dell'Inter. Polizia al lavoro per scoprire se tra le armi trovate c'è pure quella usata per uccidere Vittorio Boiocchi, capo ultrà nerazzurro. Tra cancellazione e ritardi, giornata di disagi, da nord a sud, per lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Lo stop, di 24 ore, finirà alle 21. Tennis, a Malga Italia avanti 1 a 0 sull'Olanda nella finale di Coppa Davis dopo il successo di Berrettini su Van de Zandschulp. Ora in campo Sinner e Griekspoor. In Serie A, la Fiorentina passa a Como e affianca in vetta Atalanta e Inter. Si gioca Napoli-Roma, alle 20.45 Lazio-Bologna. In Formula 1 quarto titolo per Verstappen.