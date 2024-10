I titoli di Sky Tg24 del 24 ottobre, edizione delle 13

Aperta un'inchiesta sull'esplosione nello stabilimento Toyota di Bologna. Non ci sono più parole per esprimere allarme e angoscia, ha detto il Capo dello Stato, in visita in città. Le dimissioni di Spano da Capo di Gabinetto del Ministro della Cultura agitano la maggioranza. Giuli difende le sue scelte, restano le tensioni in Fratelli d'Italia. Manovra all'esame del Parlamento, tra le misure la stretta sulle detrazioni, opposizioni critiche su pensioni, scuola e sanità. Sciopero dei medici il 20 novembre. Un ragazzo di 15 anni muore in una sparatoria in pieno centro a Napoli, feriti altri due minori, e un 27enne, nessuno in modo grave. Indagini a 360 gradi sul movente. La Turchia risponde all'attacco terroristico ad Ankara. Colpiti obiettivi in Iraq e Siria. Dal carcere il leader del PKK, Ocalan, apre alla fine della lotta armata. America 2024, a pochi giorni dal voto sale il livello dello scontro. Harris accusa Trump di essere un fascista pericoloso per il Paese. Nuove accuse di molestie per l'ex presidente. Champions, bene l'Inter che vince allo scadere, solo un pari per l'Atalanta. Stasera Europa League e Conference, per Roma, Lazio e Fiorentina. Tutto in diretta su Sky. X Factor, attesa finita, tutto pronto per il primo appuntamento live e per la prima sfida tra i 12 concorrenti scelti dai giudici. Appuntamento alle 21:15 su Sky Uno.