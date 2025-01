I titoli di Sky TG24 del 25 gennaio: edizione delle 19

Il caso Santanchè al centro del dibattito politico, Meloni da Gedda risponde: il rinvio a giudizio non prevede dimissioni e su Mps chiarisce: è un'operazione di mercato. Inaugurazione dell'anno giudiziario tra le proteste a Napoli. Le toghe lasciano l'aula durante l'intervento di Nordio. Manifestazioni contro la Riforma anche a Roma e Milano. Le quattro soldatesse liberate da Hamas tornano a casa dopo 477 giorni di prigiornieri. "Ben tornate"-commenta Netanyahu. Avvenuto lo scambio con 200 prigionieri palestinesi. Israele blocca il ritorno di profughi e sfollati nel Nord della Striscia fino a quando non saranno rilasciati i civili, secondo gli accordi di Doha per la tregua. La tentata scalata di Monte Paschi a Mediobanca. Giorgetti prova a spegnere le polemiche e difende l'operazione: è nel pieno interesse dell'economia italiana-dice. Da stasera alle 21 sciopero di 24 ore del gruppo delle Ferrovie, previsti ritardi e cancellazioni per Frecce e Intercity e per i regionali di Trenitalia. Australian Open. Bolelli e Vavassori si arrendono nella finale del doppio. Domani la sfida Sinner-Zverev che vale lo Slam. Keys batte Sabalenka e vince la finale femminile. Serie A. In campo al Maradona l'anticipo Napoli-Juventus. L'Atalanta vince in trasferta a Como. Stasera Empoli-Bologna. Domani tocca a Inter e Milan per tenere il passo. stasera Empoli Bologna domani tocca Inter e Milan per tenere il passo.