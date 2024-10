I titoli di Sky TG24 del 25 ottobre: edizione delle 19

Processo Cecchettin. Filippo Turetta presente per la prima volta in aula. L'assassino ammette: "Avevo progettato di rapirla, ucciderla e poi di suicidarmi". Su una piattaforma di intelligenza artificiale, abbiamo scoperto dei chatbot, che replicano, in maniera distorta e inquietante, i profili di Giulia e Turetta, con cui è possibile interagire. L'esplosione allo stabilimento Toyota di Borgo Panigale dove sono morti 2 operai. L'attività si ferma: 500 operai in cassa integrazione. Terminato lo sciopero dei metalmeccanici. L'UNIFIL denuncia un attacco israeliano su una postazione di Caschi Blu in Libano. Centinia di morti nei raid su Khan Younis e Jabalia. "Crimini atroci. E' l'ora più buia", dice l'ONU. La campagna elettorale per le elezioni americane. Secondo un nuovo sondaggio: metà degli americani pensa che Trump sia un fascista. Reportage di SKY Tg24 in Michigan. Alla Camera continua il dibattito sulla manovra. Regionali in Liguria. Parata di big politici a Genova per la chiusura della campagna elettorale di Bucci e Orlando. Jannik Sinner si confessa a Sky Sport. In una lunga intervista il Numero Uno racconta i retroscena della sua vita, inclusa la vicenda dell'accusa di doping. Oggi riparte la Serie A con gli anticipi. Su SKY sono in campo Udinese e Cagliari. Alle 20.45 Torino-Como. Bologna-Milan è stata rinviata a data da destinarsi.