I titoli di Sky Tg24 del 26 dicembre, edizione delle 13

Il Papa ha aperto la Porta Santa nel carcere di Rebibbia, "la speranza non delude mai" ha detto ai detenuti nell'omelia. "Dio perdona sempre tutto" le sue parole nell'Angelus. Sono riprese le ricerche dei due alpinisti dispersi da domenica scorsa sul Gran Sasso. I soccorritori hanno raggiunto il luogo dell'ultimo contatto, ma senza riuscire a individuarli. Ucraina, "una tregua adesso sarebbe inutile, contatti con la Francia, pronti a riaprire il dialogo con gli Stati Uniti" solo le parole del Ministro degli Esteri russo, Lavrov. L'aereo precipitato in Kazakistan, recuperata la scatola nera. Tra le ipotesi della tragedia, un missile russo. Dei 67 passeggeri a bordo, una trentina i sopravvisuti. Continua lo scambio di accuse tra Hamas e Israele sullo stallo nei negoziati, nei raid a Gaza, uccisi anche cinque reporter. In Siria, operazione contro le milizie pro-Assad. Vent'anni fa il sisma e lo tsunami che sconvolsero l'Indonesia con oltre 220mila morti. Oggi cerimonie di commemorazioni per le vittime in tutta l'Asia. Boxing Day, lo spettacolo della Premier League è su Sky Sport: dieci ore di calcio inglese e otto match live. Apre la giornata il City di Guardiola, chiude il Liverpool capolista. E stasera torna Masterchef: la Masterclass alle prese con la prima Mystery Box della stagione e con la prova in esterna e l'appuntamento alle 21.15 su Sky Uno.