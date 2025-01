I titoli di Sky Tg24 del 26 gennaio: edizione delle 19

L'Italia sigla con l'Arabia Saudita accordi per infrastrutture, turismo e forniture energetiche del valore di 10 miliardi di dollari. Meloni: "Sarà una occasione per tutto il Mediterraneo". L'Associazione Nazionale Magistrati attacca il Governo: per le toghe il generale libico Al Masri è stato scarcerato per scelta politica e inerzia del ministro della Giustizia. Dopo due mesi di pausa, riprendono i trasferimenti dei migranti in Albania. Nuovo naufragio in acque maltesi: muoiono 2 bambini. Tratte in salvo 53 persone. Il Cairo respinge il piano di Trump sui palestinesi in Egitto. Israele torna a bombardare il Libano. Spiragli per la liberazione di un altro ostaggio. Bielorussia. Dai primi exit poll, Lukashenko rieletto con oltre l'87% dei consensi: è al settimo mandato consecutivo. Per l'UE, elezioni farsa. Alta adesione, secondo i sindacati, allo sciopero del personale delle Ferrovie. Disagi nelle principali stazioni per ritardi e cancellazioni. La protesta terminerà alle 21 . "Conosco la storia del tennis, ma io faccio la mia", Sinner fa il bis agli Australian Open e conquista il suo terzo Slam. Battuto il tedesco Zverev. Serie A, Inter in campo a Lecce per tenere il passo del Napoli. Il Milan batte in rimonta il Parma, vittoria in rimonta anche per la Roma a Udine. Stasera c'è Lazio-Fiorentina.