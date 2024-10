I titoli di Sky TG24 del 26 ottobre 2024 - edizione h13

Attacco di Israele in Iran, raid mirati contro obiettivi militari nella notte. "Umilieremo i nostri nemici", promette Teheran. Ma secondo i media la risposta non sarebbe imminente. Per gli Stati Uniti si è trattato di "autodifesa". La Casa Bianca informata prima dei bombardamenti. Il Ministro degli Esteri Tajani chiede di non far salire l'escalation militare. Il mondo arabo, invece, condanna lo Stato ebraico per i raid. Dal Libano Hezbollah annuncia il lancio di un attacco con drone in una base israeliana a sud di Tel Aviv. Una 19enne uccisa a coltellate in provincia di Bergamo, il corpo ritrovato in casa. Gli inquirenti indagano nella cerchia degli amici della vittima. Inchiesta hacker a Milano, 4 arresti. Tra gli indagati anche Leonardo Maria Del Vecchio e il finanziere Matteo Arpe per "accesso abusivo a sistema informatico". America 2024, testa a testa tra Donald Trump e Kamala Harris anche negli ultimi sondaggi. Reportage di Sky Tg24 a Detroit, nello Stato chiave del Michigan. La Georgia al voto per eleggere il nuovo Parlamento, sfida tra le forze europeiste e quelle vicine a Mosca. Oltre 3 milioni e mezzo i cittadini chiamati alle urne. E poi c'è la Serie A: negli anticipi del venerdì l'Udinese liquida il Cagliari e il Torino vince in casa con il Como. Alle 15:00 il Napoli ospita il Lecce. Bologna-Milan, invece, rinviata per il maltempo.