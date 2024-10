I titoli di Sky TG24 del 26 ottobre 2024 - edizione h19

Dopo l'attacco mirato di Israele, l'Iran avverte: "La nostra determinazione a difenderci non ha limiti". Ma secondo i media arabi Teheran non risponderà all'aggressione. Appello della comunità internazionale alla moderazione. Biden auspica che il raid israeliano concluda il ciclo di attacchi. "Scongiurare il rischio di un'escalation", dice Tajani. 19enne uccisa a coltellate in casa nella Bergamasca: arrestato un coetaneo, di origine indiana, vicino di casa della ragazza. È accusato di omicidio volontario. Domenica di allerta arancione per le piogge in Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria. Si cerca un disperso nel genovese. Preoccupano le piene dei fiumi in Toscana. Migliaia di dati segreti prelevati da banche strategiche: 4 arrestati nell'inchiesta milanese sulla banda di hacker. Tra gli indagati Leonardo Maria Del Vecchio e Matteo Arpe. Mancano dieci giorni alle elezioni americane. Negli ultimi sondaggi è testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump. Oggi inizia il voto anticipato a New York. Chiusi i seggi in Georgia: la coalizione delle forze politiche filo europee rivendica la vittoria. Ma i dati degli exit poll sono ancora contrastanti. Serie A, il Napoli vince anche contro il Lecce e consolida il primato in classifica. Stasera Atalanta-Verona. Bologna-Milan rinviata per il maltempo. Domani c'è Inter-Juventus.