I titoli di Sky TG24 del 27 dicembre, edizione delle 13

Individuati i corpi senza vita dei 2 alpinisti dispersi da domenica scorsa sul Gran Sasso, soccorritori al lavoro per recuperare le salme e portarle a valle. È stata arrestata in Iran la giornalista Cecilia Sala, era a Teheran per lavoro. Fermata il 19 dicembre, ha ricevuto la visita dall'Ambasciatrice italiana in carcere ad Evin. "Vogliamo chiudere la guerra, non congelarla", Putin detta la linea per la fine del conflitto in Ucraina e apre alla proposta della Slovacchia che si offre di ospitare i negoziati. E poi l'Aereo caduto in Kazakistan. Mosca che nega ogni responsabilità: "sono speculazioni". "Velivolo scambiato per un drone ucraino e colpito dai russi", insistono le autorità azere. Almeno 50 morti in un raid israeliano che ha colpito un ospedale nella Striscia di Gaza. Sale la tensione anche con gli Houthi che rivendicano il lancio di un missile a Tel Aviv. La Manovra, riprendono i lavori in Senato. Domani ci sarà il via libera definitivo. 30 miliardi a redditi bassi e famiglie, questo lo rivendica il Governo. Restano però le critiche delle Opposizioni sui tempi. Dopo il forte vento e le piogge che hanno attraversato tutta quanta la Penisola, torna il sereno da Nord a Sud. Previsto bel tempo, con temperature in risalita, fino alla fine dell'anno. Poi c'è la Premier League, con il City di Guardiola inchiodato sul pari dall'Everton Vince in rimonta il Liverpool. Domani torna la Serie A con 2 anticipi della 18esima giornata.