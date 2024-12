I titoli di Sky Tg24 del 27 dicembre, edizione delle 19

Arrestata a Teheran la giornalista Cecilia Sala. In isolamento da una settimana. Nessuna conferma sui motivi. "Sta bene, lavoriamo per riportarla in Italia", assicura Tajani. Recuperati sul Gran Sasso i corpi senza vita dei due alpinisti dispersi da domenica scorsa. Le salme traportate in obitorio. "Esperti e grandi sportivi", li ricordano gli amici. Guerra in Medioriente, almeno cinquanta persone hanno perso la vita in un raid israeliano vicino a un ospedale a nord di Gaza. Bombardati anche obiettivi Houti nello Yemen. "Parole vuote", così gli Stati Uniti sulle dichiarazioni di Putin che ha annunciato di voler chiudere la guerra in Ucraina, dando l'ok a negoziati in Slovacchia. Il presidente tedesco Steinmeier ha sciolto il Parlamento e convocato le elezioni per il 23 febbraio. Poi attacca Elon Musk: le influenze esterne sono un pericolo per la democrazia. La Manovra in Aula al Senato tra le polemiche per la mancanza di una doppia lettura: si dimette il relatore del testo Guido Liris. Giorgetti apre a una revisione delle regole. Capodanno col bel tempo. L'alta pressione porterà clima mite con temperature anche di sette gradi sopra la media. Il gelo tornerà con i primi giorni del nuovo anno. La serie A non va in vacanza, da domani la 18esima giornata con il big match Lazio-Atalanta su sky. Calciomercato già in fermento in attesa del via ufficiale del 2 gennaio.