I titoli di Sky Tg24 del 27 gennaio: edizione delle 19

27 gennaio, Giorno della Memoria ad Auschwitz la cerimonia per l'80 esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista. Presente anche Zelensky per l'italia c'era Mattarella. "La Shoah un abominio nazista con la complicità fascista". Le parole di Giorgia Meloni "L'orrore non può essere dimenticato" dice il Papa. A Roma scritte contro le ONG accusate di antisemitismo. La tregua a Gaza, Hamas consegna la lista degli ostaggi da liberare, Migliaia di palestinesi rientrano nella Striscia. L'Unione Europea riattiva la missione di assistenza al valico di Rafa. Siglati in Arabia Saudita accordi per dieci miliardi di dollari su energia, difesa, infrastrutture e turismo. La Premier avverte: lo scontro su dazi non conviene a nessuno. La Cina lancia l'Intelligenza Artificiale super economica. La startup Deepseek spaventa la Silicon Valley e affossa i titoli tecnologici a Wall Street. Migranti la Nave Cassiopea della Marina Militare in viaggio verso l'albania con 49 persone a bordo, morti tre bambini nel naufragio in acque maltesi. L'inchiesta sulla morte di Ramy, secondo i consulenti informatici il video girato dallo smartphone del testimone Omar e successivamente cancellato, non è più recuperabile. Nainggolan nei guai, arrestato in Belgio L'ex, calciatore di Roma, Inter e Cagliari, accusato di traffico internazionale di droga nell'operazione altri 15 arresti. .