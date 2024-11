I titoli di Sky TG24 del 27 novembre, edizione delle 8

In Libano in vigore il cessate il fuoco. Festeggiamenti in strada a Beirut. Netanyahu avverte: se Hezbollah riprenderà gli attacchi, risponderemo. Ora la tregua per Gaza, dice Biden. Dura condanna dai Paesi del G7 a Mosca per la minaccia nucleare. Il sindaco di Kiev a Sky Tg24: la nostra priorità è entrare nella NATO, anche a costo di perdere territori. Sì di Bruxelles all'Italia su manovra e piano taglia-debito. Via libera anche alla sesta rata del PNRR. Oggi il voto dell'Euro Parlamento sulla nuova Commissione von der Leyen. Finanziamento ai partiti, no del Quirinale sull'emendamento alla delega fiscale che riforma il due per mille. Dal raddoppio dei fondi anche un impatto sulle casse dello Stato. Sciopero generale, Salvini firma la precettazione. Ridotto a quattro ore lo stop nei trasporti. Ma CGIL e UIL vanno avanti. Nella maggioranza divisioni su Unicredit-BPM e canone RAI. Milano, la morte del 19enne egiziano a Corvetto, inquirenti al lavoro. Indagati l'amico alla guida dello scooter e un carabiniere. Dopo i disordini, il Viminale invia rinforzi. La 15enne trovata morta a Piazza Armerina, in Sicilia. Per la Procura prevale la pista dell'istigazione al suicidio, si indaga anche sul revenge porn. Champions, il Milan vince 3-2 con lo Slovan Bratislava. Bene anche l'Inter con il Lipsia. Atalanta a valanga sullo Young Boys. Oggi tocca a Juve e Bologna.