I titoli di Sky TG24 del 28 gennaio 2025 - edizione h19

Meloni, Nordio, Piante, Dosi e Mantovano indagati per il rilascio di Al-masri l'ipotesi di reato e favoreggiamento e peculato. Non sono ricattabili, dice la premier. Una vergogna, tuona Salvini. Subito riforma della giustizia. Per Tajani è una ripicca delle toghe Renzi e Conte atto dovuto La premier ne risponda. Il capo della polizia giudiziaria libico, arrestato in Italia lo scorso diciannove gennaio su mandato della Corte penale internazionale, fu rilasciato due giorni dopo e rimpatriato a Tripoli con un aereo di Stato Medio Oriente. Oltre trecentomila sfollati rientrati nel nord della Striscia di Gaza. Entro sabato saranno rilasciati altri ostaggi ancora in mano ad Hamas. Sic, startup cinese di intelligenza artificiale, fa tremare i colossi della Silicon Valley che hanno investito miliardi Ripercussioni sui mercati Giorno della memoria Auschwitz simbolo dell'abominio umano dice Mattarella al Quirinale. Per Liliana Segre L'accoglienza risolverebbe tutti i problemi arrivati in Albania. I quarantanove migranti a bordo della nave della Marina Cassiopea saranno sottoposti alle nuove procedure, ma cinque, tra cui quattro minori, rientreranno subito in Italia. Forte ondata di maltempo sul Nord, piogge abbondanti e temperature in calo. A Genova crolla un muro di contenimento, nessun ferito. Allagamenti a Firenze .