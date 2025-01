I titoli di Sky Tg24 del 28 gennaio, edizione delle 13

Al Quirinale le celebrazioni del Giorno della Memoria. Auschwitz, simbolo dell'abominio umano, dice Mattarella, per la Senatrice Segre l'accoglienza dell'altro risolverebbe tutti i problemi. Ciclone Deepseek, l'intelligenza artificiale cinese spiazza Wall Street e fa tremare i colossi della Silicon Valley. Monito del Vaticano: l'IA può accelerare la corsa agli armamenti. La tregua a Gaza in trecentomila stanno rientrando nella Striscia, tra giovedì e sabato Hamas libererà altri sei ostaggi. Trump insiste: Penso che l'Egitto accoglierebbe i palestinesi. Il presidente americano prepara nuovi decreti, ha annunciato la nuova stretta sui migranti, transgender via dall'esercito e lo scudo antimissile negli Stati Uniti. La guerra in Ucraina. Il Paese è sempre più in difficoltà di fronte all'invasione russa. Reportage di Sky Tg24 sul crollo demografico e la mancanza di soldati. La nave Cassiopea, arrivata in Albania con a bordo 49 migranti, saranno sottoposti alle nuove procedure per chi non proviene da Paesi Sicuri. A gennaio forti riprese degli sbarchi. Caso Santanché agita la maggioranza. La Ministra del Turismo assicura: "Sono una donna di partito. Se Meloni mi chiedesse le dimissioni non avrei dubbi". Ondata di maltempo sul Nord Italia in corso forti piogge, calo delle temperature, allerta rossa in Liguria, arancione in Emilia Romagna e Toscana. Strade allagate a Firenze. .