I titoli di Sky Tg24 del 28 gennaio, edizione delle 8

Gaza. In trecentomila rientrano nella Striscia. Hamas consegna la lista degli ostaggi vivi, venticinque su trentatré. Tra loro, in un video della jihad c'è anche la giovane Arbe. Nel giorno della memoria parlano i sopravvissuti davanti ai leader del mondo Meloni Shoah abominio con la complicità del fascismo. Oggi la cerimonia al Quirinale che l'intelligenza artificiale cinese spaventa la Silicon Valley affossa i titoli tecnologici. Nvidia brucia seicento miliardi. Il numero uno di chat G PT ammette modello impressionante la mano dura di Trump Pronti, nuovi decreti stretta sui migranti transgender via dall'esercito scudo antimissile. Poi annuncia Microsoft in trattativa su Tik Tok migranti è arrivata in Albania la nave Cassiopea della Marina militare, con quarantanove persone a bordo. Intanto il Viminale registra a gennaio una ripresa degli sbarchi dalla Libia. Piogge forti e temporali l'ondata di maltempo al Nord. Frane e smottamenti in Liguria, dove è in vigore L'allerta Rossa. Abbondanti nevicate sulle Alpi. Chiesti gli arresti domiciliari per Boeri e Zucchi, gli architetti di fama internazionale indagati per turbativa d'asta Nell'inchiesta sulla realizzazione della nuova biblioteca europea. A Milano torna in sala Capitan American, interpretato da Anthony Macke. Nel film anche Harrison Ford, alla sua prima esperienza nell'universo Marvel nei panni del presidente degli Stati Uniti .