I titoli di Sky TG24 del 28 novembre 2024 - edizione h13

Doppio strappo nella maggioranza su canone RAI e Sanità in Calabria. Meloni smorza le tensioni tra gli alleati. Poi rivendica: "Con la nomina di Fitto Italia centrale in Europa". Dalla scuola alla sanità, dalle fabbriche ai servizi pubblici: domani l'Italia si ferma per lo sciopero generale. Stop di 4 ore dei trasporti, sono esclusi i treni. Massiccio attacco russo all'infrastruttura elettrica ucraina. "È la risposta al lancio di missili americani", tuona Putin. Zelensky intanto denuncia: "Usate anche bombe a grappolo". Droni israeliani nel sud del Libano, ma la tregua sembra ancora reggere. Il portavoce della Corte Penale Internazionale risponde a Netanyahu, e dice: "Israele faccia un'inchiesta seria". Poi c'è la tragedia di Rigopiano, è attesa la sentenza della Cassazione. La Procura chiede l'appello bis per l'ex prefetto di Pescara e l'annullamento delle assoluzioni di 6 dirigenti. "Soldi e incarichi per rovesciare la giunta nel 2022", arrestati per corruzione il sindaco di Vigevano, una consigliera comunale e 3 dirigenti di una municipalizzata. I disordini nel quartiere Corvetto a Milano, vertice in Prefettura sulla sicurezza col Ministro Piantedosi. E il sindaco Sala annuncia: alla fine, 600 nuove unità delle forze dell'ordine. In Champions pari per la Juve e sconfitta del Bologna. Oggi è la volta di Lazio e Roma in Europa League e della Fiorentina in Conference.