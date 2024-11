I titoli di Sky TG24 del 28 novembre 2024 - edizione h8

Maggioranza spaccata sul canone RAI, Forza Italia vota con l’opposizione. La Lega si astiene sulla Sanità in Calabria. Meloni: “Solo schermaglie”. Per Schlein: "Sono in frantumi". Via libera al Von der Leyen bis con 370 preferenze. I numeri della fiducia sono i più bassi della storia. Il commissario italiano Fitto: “Ora dare prova di unità". Libano, migliaia di cittadini tornano a Sud del Paese dopo la tregua tra Hezbollah e Israele. Hamas annuncia: "Pronti al cessate il fuoco anche a Gaza". Ucraina, massiccio attacco russo alle infrastrutture elettriche. Colpite soprattutto le regioni di Odessa, Kherson e Mykolaiv. Il processo per la morte di Giulia Cecchettin, il padre contro la difesa di Turetta che ha contestato la premeditazione: "Umiliata la memoria di mia figlia", ha detto. Rigopiano, in Cassazione chiesto un processo di Appello-bis per l'ex prefetto e l'annullamento di 6 assoluzioni. Nella tragedia morirono 29 persone. In giornata la sentenza. Champions League: Aston Villa-Juve 0-0, Bologna sconfitto 2-1 dal Lille. Stasera, in Europa League, Lazio-Ludogorets e Tottenham-Roma. In Conference, Fiorentina-Pafos. Tutto live su Sky. Cesare Cremonini, per i suoi 25 anni di carriera, firma "Alaska Baby". 12 tracce per il suo ottavo album da solista, il tema è la rinascita. In uscita da domani.