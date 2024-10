I titoli di Sky TG24 del 28 ottobre 2024 - edizione h13

L'inchiesta sul furto di dati e il dossieraggio, i PM di Milano parlano di democrazia a rischio si indaga anche sull' appoggio alla rete da parte di Servizi e criminalità organizzata. Rubati dati di esponenti politici sarebbe stata violata anche una mail del Presidente Mattarella. Meloni dice: "E' intollerabile", Piantedosi ordina verifiche sulle banche dati del Viminale. Le Regionali in Liguria urne aperte fino alle 15.00 per scegliere il Presidente del dopo Toti, affluenza in calo sotto il 35% su Sky TG24 lo spoglio e l'analisi dei risultati. 19 enne uccisa a Costa Volpino il giovane che ha confessato l'omicidio aveva un appuntamento con l'amica di Sara. Dinamica e movente ancora non chiari, domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia. America 2024 a meno di 10 giorni dal voto show di Donald Trump a New York sul palco anche Melania: "Ora vinciamo", dice il Tycoon sondaggi in bilico. E poi il Medio Oriente si riaccendono le speranze per riprendere i negoziati l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcuni quartieri di Tiro, nel Sud del Libano nuovi raid anche su Gaza. Formula 1 festa Ferrari in Messico, Sainz vince il Gran Premio davanti a Norris e Leclerc, Ferrari ora seconda nel mondiale costruttori domenica la gara in Brasile. E poi il Calcio gol e spettacolo a San Siro, Inter-Juve finisce 4-4 il Napoli allunga in testa alla classifica la Roma affonda a Firenze, da domani è di nuovo Campionato con il turno infrasettimanale.