I titoli di Sky TG24 del 29 gennaio 2024, edizione ore 19

caso al Masri Meloni, iscritta nel registro degli indagati con Nord Piante Dosi mantovano, nomina Giulia Bongiorno come avvocato per sei i ministri coinvolti. Le istituzioni disinformano accusa l'anm. Per la maggioranza resta una ripicca delle toghe. Le opposizioni compatte chiedono che la premier riferisca in aula. Caso Visibilia. La Cassazione deve decidere se spostare l'indagine da Milano a Roma. Migranti in Albania oltre i cinque rimpatri Tra i quarantaquattro rimasti possibili, altri rientri. Chiara Ferragni a giudizio per truffa aggravata nei casi pandoro e uova di Pasqua è un'accusa ingiusta, si difende L'influencer. Non ha commesso reati dice Legale e Mi Killa rinuncia al palco di Sanremo. Il rapper è indagato dalla procura di Milano. Nell'inchiesta sugli ultra è accusato di associazione a delinquere con Daspo di tre anni. Dopo la richiesta di informazioni da parte del Garante della Privacy, lapp cinese di Intelligenza Artificiale e di Psiche non è più scaricabile in Italia. Maturità per la seconda prova latino, al classico matematica, allo scientifico per chi arriva a fine corso col sei in condotta, una prova in più sulla cittadinanza attiva Champions Stasera in campo tutte le italiane diciassette delle diciotto partite su Sky. Sin era grande assente al Quirinale, dove Mattarella ha ricevuto i campioni del tennis soggiorno .