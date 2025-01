I titoli di Sky TG24 del 29 gennaio: edizione delle 13

Caso AlMasri Meloni, iscritta nel Registro degli Indagati insieme Nordio Piantedosi e Mantovano, la Premier dice: "Avanti a difesa, dell'Italia senza esitazioni". Oggi vertice a Palazzo Chigi. L'Anm precisa un atto dovuto, ma per la Maggioranza si tratta di una ripicca dei Magistrati. Le Opposizioni compatte chiedono alla Premier di riferire in aula. Caso Visibilia la Cassazione decide oggi se spostare da Milano a Roma l'indagine su Santanchè. Migranti in Albania in cinque sono già rientrati in Italia a bordo della nave Cassiopea. Chiara Ferragni è rinviata a giudizio per truffa aggravata per le vicende del Pandoro e delle uova di Pasqua. Si difende: Sono accuse ingiuste. Incidente a Marina di Massa una nave cipriota si è arenata contro il pontile per il maltempo tratto in salvo l'equipaggio. Una parte del molo è crollata. Negli Stati Uniti è scontro sulla sospensione dei fondi federali imposto da Trump. Il Presidente limita le transizioni di genere per gli under 19. La guerra civile in Congo assaltate le ambasciate nella Capitale del Paese africano. Centinaia i morti e i feriti. Appello di Papa Francesco per la fine del conflitto. Champions League su Sky dalle 21.00 Diretta Gol con 17 partite contemporanee. In campo tutte le italiane, i campioni azzurri del Tennis ricevuti al Quirinale. Assente Sinner. .