I titoli di Sky Tg24 del 29 ottobre, edizione delle 8

È morta Matilde Lorenzi, atleta dell'Esercito e giovane promessa dello sci azzurro. Fatale la caduta durante un allenamento. Cordoglio della Difesa e del Ministro Crosetto. Marco Bucci è il nuovo Presidente della Liguria. Con poco più di 8mila voti di scarto, il candidato di centro-destra ha la meglio su Andrea Orlando del centro-sinistra. "Confermata la fiducia al centro-destra unito", commenta Meloni. "Da soli non bastiamo", l'analisi di Schlein. Tra i partiti, il PD doppia Fratelli d'Italia. Crollano i 5 Stelle. L'inchiesta sul dossieraggio, sequestrato l'archivio, più di 800mila i dati rubati, oltre 3 milioni di euro dal mercato delle informazioni sensibili. Attesi i primi interrogatori. Spiragli di tregua in Medio Oriente, Netanyahu apre allo scambio: prigionieri-ostaggi. Fa discutere la messa al bando dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. America 2024, a una settimana dal voto, lo scontro si accende. Trump si difende dalle accuse di nazismo. Kamala Harris lo invita a sottoporsi a un test sul quoziente intellettivo. La 13enne morta dopo essere caduta dal suo palazzo a Piacenza. Fermato l'ex fidanzato 15enne. Deve rispondere dell'accusa di omicidio. Era già indagato a piede libero. Serie A, Cagliari-Bologna e Lecce-Verona aprono la decima giornata. Il big match di stasera è Milan-Napoli. Pallone d'oro a Rodri davanti a Vinicius, il Real diserta la kermesse.