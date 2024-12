I titoli di Sky Tg24 del 3 dicembre, edizione delle 8

Crisi dell’auto in Europa. Si lavora al dopo Tavares, Stellantis crolla a Piazza affari. Forte calo delle immatricolazioni. In Germania sciopero dei lavoratori di Volkswagen. Meloni assicura: difenderemo indotto e occupazione. Colloquio telefonico tra Urso ed Elkann. Confermato il tavolo del 17 dicembre al Ministero delle imprese sul Piano Italia. Libano, tregua violata. Scambi di fuoco tra Israele e Hezbollah. Trump minaccia Hamas se non rilascerà gli ostaggi. Da Iran e Russia "sostegno incondizionato" alla Siria. Francia sull'orlo del caos politico. Marine Le Pen annuncia il voto di sfiducia al governo, con la sinistra. Ma fino a luglio non si potrà tornare alle urne. Tragedia del Natisone, 4 indagati per omicidio colposo tra Vigili del Fuoco e 112. Accuse a chi ha gestito l'emergenza dei tre ragazzi travolti dalla piena del fiume Il 31 maggio. Nuove regole del Viminale per gli affitti brevi, stretta su keybox e divieto dei check-in "fai da te", gli ospiti vanno identificati di persona. La circolare in vista del Giubileo. Bove è fuori pericolo dopo il malore in campo durante Fiorentina-Inter. In videochiamata ha chiesto ai compagni di tornare ad allenarsi e di giocare contro l'Empoli. Serie A, l'Atalanta vince 2-0 a Roma. Segna anche l'ex Zaniolo. Ottava vittoria consecutiva e secondo posto in classifica per la Dea. Tennis, le Final Eight di Coppa Davis per tre anni in Italia.