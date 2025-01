I titoli di Sky Tg24 del 3 gennaio, edizione delle 13

Cecilia Sala, il governo al lavoro per il suo rilascio. Dopo il vertice a Chigi oggi l'ambasciatrice italiana sarà al ministero iraniano per formalizzare le richieste dell'esecutivo. Intanto Abedini, l'iraniano arrestato su richiesta degli Stati Uniti, ha incontrato il suo legale in carcere. Il 15 gennaio, udienza in corte d'appello sui domiciliari negati ieri dalla Procura. Attentato a New Orleans, esclusi collegamenti con l'esplosione a Las Vegas. I due killer considerati lupi solitari: hanno agito da soli. Biden: continueremo a dare la caccia all'Isis. Corea del Sud, fallito il tentativo di arresto del presidente Yoon: gli agenti fermati dalle forze di sicurezza dell'ex leader sospeso dopo il tentativo di introdurre la legge marziale. Titoli auto in calo in Borsa dopo il dato sulle immatricolazioni. I sindacati lanciano l'allarme sulla produzione mai così bassa dal 1956. Neonato morto nella culla termica di una chiesa a Bari, la procura indaga sull'allarme mai scattato. Nelle prossime ore, l'autopsia. Al vaglio anche le telecamere della zona. Resta grave la bambina di tre anni ferita da un colpo di pistola nel bresciano. Analisi sugli abiti di tutta la famiglia. Gli inquirenti vogliono capire chi abbia premuto il grilletto. Supercoppa, l'Inter è la prima finalista: Atalanta battuta 2 a 0 con una doppietta di Dumfries. Stasera l'altra semifinale Milan-Juve. Domani torna la Serie A.