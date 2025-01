I titoli di Sky TG24 del 3 gennaio: edizione delle 19

Cecilia Sala detenuta in Iran, i genitori della reporter chiedono il silenzio stampa e dicono siamo in una fase molto delicata, l'ambasciatrice italiana ricevuta a Teheran. L'arresto di Abedini, il 15 gennaio è prevista l'udienza in corte d'appello sui domiciliari, l'Iran protesta con Italia e dice è un atto illegale che danneggia i nostri rapporti. Tragedia in pieno centro a Bergamo un cittadino gambiano ucciso a coltellate dopo una lite con due persone al vaglio degli inquirenti i video delle telecamere di sorveglianza. La donna violentata a Napoli arrestato lo stupratore si tratta di un senzatetto che vive in una baraccopoli vicina, la vittima sotto shock è ricoverata in ospedale. Secondo il rapporto della Polizia Postale in Italia sono in aumento i casi di pedopornografia il Cyber terrorismo tra le azioni criminali maggiormente monitorate dalle forze dell'ordine. Joe biden ha bloccato la vendita dell'industria siderurgica Us Steel a un gruppo giapponese dietro la decisione del Presidente ci sarebbero motivi legati alla sicurezza nazionale. Il dato sulle immatricolazioni manda in rosso i titoli delle auto sui mercati finanziari, i sindacati lanciano l'allarme e chiedono a Bruxelles di intervenire. Questa sera in campo Juventus Milan chi vince sfiderà l'Inter nella finale di Supercoppa, domani torna la serie A nell'anticipo il Napoli in trasferta contro la Fiorentina.