I titoli di Sky Tg24 del 3 novembre: edizione delle 19

Valencia, dalla tragedia alla rabbia. Dura contestazione contro Re Felipe e il Premier Sanchez in visita nelle zone colpite. 217 i morti accertati intanto. La corsa alla Casa Bianca, a meno di 2 giorni dal voto, nei sondaggi è sempre parità fra Kamala Harris e Trump, anche negli Stati in bilico, come la Pennsylvania Resta massima l'allerta per la risposta iraniana all'attacco di Israele. Nuovo appello per la pace del Papa e richiamo all'Articolo 11 della Costituzione italiana. È caccia al commando di rapinatori che ha svaligiato una sede DHL, nel piacentino. Bottino da un milione di euro. Per fuggire, chiodi sull'asfalto e mezzi dati alle fiamme. Il 19enne ucciso, dopo una lite, nel napoletano. Confessa il ragazzo di 17 anni che era stato fermato. Riunito il comitato di Ordine e Sicurezza. In serata una veglia di preghiera per la vittima. Manovra, domani al via le audizioni in Commissione Bilancio. Si comincia con i Sindacati. Le opposizioni promettono battaglia in Aula sui tagli alla Sanità. Serie A di calcio, il Napoli cade al Maradona. In campo Verona-Roma. Stasera Inter-Venezia. Formula 1, in Brasile trionfa Verstappen. Bagnaia vince in Malesia e tiene vivo il Mondiale. Grande successo per Lucca Comics, con oltre 270mila biglietti venduti. Alla kermesse anche un inedito Totti. SKY Tg24 ha presentato la docu-serie sulla tragedia di Rigopiano.