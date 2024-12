I titoli di Sky TG24 del 30 dicembre: edizione delle 13

Le autorità iraniane confermano l'arresto di Cecilia Sala, La giornalista in carcere per aver violato le leggi islamiche. Situazione delicata dice ministro Tajani. La guerra in Medio Oriente proseguono le operazioni israeliane, ma nella striscia di Gaza è emergenza anche per il freddo. Sei i neonati morti nell'ultima settimana. È un romano di 48 anni la vittima dell'attacco di uno squalo nel Mar Rosso in Egitto. Ferito l'amico che ha tentato di salvarlo. Aggressione fuori dall'area balneabile precisa Il Cairo. Lo schianto del Boeing in Corea del Sud con 179 vittime, Seul dispone controlli su tutti i velivoli dello stesso modello; sempre in Corea sfiorato un altro incidente aereo. Quattro turisti tedeschi intossicati dal monossido di carbonio in una villa a Cefalù, nel palermitano. Uno è morto, gli altri tre sono ricoverati in gravi condizioni. Cordoglio dai leader internazionali per la scomparsa di Jimmy Carter. L'ex presidente americano, Nobel per la pace, è morto a 100 anni il 9 gennaio i funerali di Stato Il Milan ha ufficializzato l'esonero di Fonseca. Sulla panchina rossonera in arrivo Sergio Conceicao, con l'Atalanta e Napoli in vetta. Oggi gli ultimi due posticipi di serie A. È Giovanni Veronesi il protagonista della nuova puntata di Stories. Dalla scuola al suo ultimo film, il regista si racconta a Sky Tg24. Appuntamento stasera alle 21.