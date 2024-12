I titoli di Sky TG24 del 30 dicembre: edizione delle 19

L'Iran conferma l'arresto di Cecilia Sala "per violazione delle leggi islamiche". Il legale del cittadino iraniano fermato alla Malpensa chiede i domiciliari. Migranti, secondo la Cassazione spetta ai ministri valutare i Paesi sicuri. La decisione dopo il caso Albania. Tutto rimandato alla Corte di Giustizia Europea. Sicurezza a Capodanno, stretta del ministro dell'Interno Piantedosi: zone rosse estese in tutte le città italiane. Il primo provvedimento aveva riguardato il comune di Milano. La guerra in Medio Oriente, proseguono i raid israeliani nella Striscia di Gaza, già colpita dall'emergenza sanitaria. Sei i neonati morti nell'ultima settimana a causa del freddo. Accertamenti in corso sulla morte del 48enne Romano attaccato da uno squalo nelle acque egiziane del Mar Rosso, versioni contrastanti sul limite dell'area di balneazione consentita. Quattro turisti tedeschi intossicati dal monossido di carbonio in una villa a Cefalù, nel Palermitano. Uno è morto, ricoverati gli altri tre, di cui uno in gravi condizioni. Ufficiale l'arrivo di Sergio Conceição al Milan dopo l'esonero di Paulo Fonseca. Oggi gli ultimi due posticipi di Serie A: in campo Como-Lecce, chiude alle 20.45 Bologna-Verona. Giovanni Veronesi il protagonista della nuova puntata di Stories. Dalla scuola al suo ultimo film, il regista si racconta a Sky Tg24: appuntamento stasera alle 21.