I titoli di Sky TG24 del 30 dicembre, edizione delle 8

Prosegue la trattativa per riportare in Italia Cecilia Sala, gli Stati Uniti chiedono a Teheran il rilascio immediato oggi il legale dell'iraniano fermato a Malpensa chiederà i domiciliari. Due turisti italiani attaccati da uno squalo al largo di Marsa Alam in Egitto, morto 48enne romano, ferito un amico, per il Cairo erano fuori dalla zona di balneazione. In Medio Oriente emergenza sanitaria a Gaza, muore per il freddo un altro neonato è il quinto in meno di una settimana nuovi raid sulla Striscia, colpito un altro ospedale. Disastro aereo in Corea del Sud, è di 179 morti il bilancio definitivo, un volo della stessa compagnia rientrato dopo il decollo a causa dello stesso problema al carrello. E' morto all'età di 100 anni Jimmy Carter, trentanovesimo Presidente degli Stati Uniti e Premio Nobel per la Pace, il 9 gennaio i funerali di Stato a Washington, Biden dice: "Il mondo perde un grande Leader". La manovra è legge tra novità e conferme arrivano nuovi aiuti alle imprese che investono in aziende e assumono, solo ritocchi per le pensioni, incentivi per chi resta al lavoro. Serie A il Napoli vince contro il Venezia, aggancia l'Atalanta in testa alla classifica 2-2 tra Juventus e Fiorentina, il Milan ha esonerato Fonseca dopo il pareggio con la Roma. E' Giovanni Veronesi il protagonista della nuova puntata di Stories in onda questa sera alle 21.00 su Sky Tg24, il regista e sceneggiatore è in sala con il suo primo documentario: "La valanga azzurra".