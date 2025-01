I titoli di Sky TG24 del 30 gennaio 2024, edizione ore 19

"Indagarmi è un danno alla nazione". La premier Meloni torna sul caso Almasri e accusa i magistrati. "È chiaramente un atto voluto. Non intendo mollare di un centimetro", dice. L'inchiesta su Santanchè per la presunta truffa all'Inps, resta a Milano, ora la ministra valuti, suggerisce La Russa. Mozione di sfiducia dei Cinque Stelle il 10 febbraio. Liberati i tre ostaggi israeliani e cinque thailandesi davanti alla casa dell'ultimo capo di Hamas, Sinwar. "Scene dell'orrore" accusa Israele, rilasciati gli italiani fermati a Hebron. Il disastro aereo di Washington nessun sopravvissuto dei 64 a bordo del velivolo regionale, sulla sicurezza dei voli Trump punta il dito contro la precedente amministrazione. La Corte Europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per la Terra dei fuochi "Mette a rischio la salute degli abitanti della zona". Concessi due anni per la bonifica. Diciannovenne muore accoltellato alla stazione di Tortona nell'alessandrino. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato ucciso durante una lite per un monopattino. L'inchiesta sugli ultrà di Milan e Inter, le due società si costituiranno parte civile contri i capi delle curve. Punterebbero anche a una richiesta di risarcimento danni. Europa League stasera su Sky Sport, tutte e 18 le partite che valgono il passaggio agli ottavi e ai playoff, la Lazio per confermarsi prima, la Roma per restare in corsa. .