I titoli di Sky TG24 del 30 novembre 2024 - edizione h19

Caos in Medioriente, la Siria nel mirino dei jihadisti, Aleppo, Idlib sono in mano ai ribelli, decine i morti. Italiani evacuati da Damasco, nuovi raid israeliani su Gaza. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, la centrale di Zaporizhzhia è sull'orlo del blackout. Zelensky apre alla strega con Mosca sotto la protezione della NATO. I nodi del Governo, continuano le tensioni con i sindacati, nuove frizioni nella maggioranza sulla manovra, decreto giustizia, saltano cybersicurezza e legge bavaglio. E' arrivato l'ok di Bruxelles alla fusione tra ITA e Lufthansa, vediamo il traguardo, dice soddisfatto Giorgetti, la compagnia tedesca annuncia chiusura per inizio del 2025. A Milano in corso la fiaccolata in ricordo del 19enne egiziano morto in un incidente mentre era inseguito dai Carabinieri. Forze dell'ordine in allarme, si temono scontri. L'ondata di freddo artico sull'Italia, in arrivo vento, pioggia e neve soprattutto sugli appennini, previsto un repentino abbassamento delle temperature su tutte le regioni. Serie A, finisce pari la sfida tra Como e Monza, sono in campo Milan vs Empoli, questa alle 20:45 su Sky c'è Bologna vs Venezia, domani Fiorentina vs Inter e Lecce vs Juve. Formula 1, sono in corso le qualifiche del Gran Premio del Qatar, classifica costruttori, dopo la sprint la McLaren mantiene un vantaggio di 30 punti sulla Ferrari.