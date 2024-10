I titoli di Sky TG24 del 30 ottobre: edizione delle 8

Migranti, il Tribunale di Bologna rinvia alla Corte europea il decreto sui paesi sicuri. Ira di Salvini. Meloni: intensificare gli sforzi contro il traffico irregolare. Dopo il voto in Liguria scambi di accuse nel Centrosinistra. Per Schlein serve una riflessione. I 5 Stelle attaccano e ribadiscono: "Con Renzi sarebbe andata peggio". Dossieraggi. Per la Procura di Milano attorno alla banda c'era una cintura istituzionale. Dalle intercettazioni emergono possibili rapporti con i servizi segreti israeliani. Un'altra strage a Gaza. Oltre 140 morti nelle ultime 24 ore. Anche gli Stati Uniti contro la scelta di Israele di mettere al bando l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Corsa alla Casa Bianca. Affondo di Harris a sei giorni dal voto: Trump vuole il potere assoluto. Gaffe di Biden che definisce "spazzatura" i fan dell'ex presidente. Neonata trovata morta nel padovano. Fermata la madre di 29 anni con l'accusa di omicidio aggravato. Il parto avvenuto nel dormitorio di un night club. Forti piogge e inondazioni in Spagna. Strade allagate e fiumi esondati tra l'Andalusia e Valencia. Almeno 7 dispersi. Serie A, il Napoli batte 2 a 0 il Milan a San Siro e allunga in testa alla classifica. Vincono Bologna e Lecce. Oggi altre quattro partite tra cui Empoli-Inter e Juventus-Parma.