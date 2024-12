I titoli di Sky TG24 del 31 dicembre 2024 - edizione h19

Capodanno in sicurezza, dal Viminale la direttiva sulle "zone rosse" nelle principali città italiane. La nuova misura sarà in vigore anche nei prossimi mesi. Stasera il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Mattarella, sarà il decimo discorso del Capo dello Stato al suo secondo mandato consecutivo. Papa Francesco nel Te Deum di ringraziamento a San Pietro: "La speranza del mondo sta nella fraternità", le parole del Pontefice. Presente anche il Sindaco di Roma Gualtieri. Dietrofront del Tar, revocato il decreto che sospendeva il tariffario del Sistema Sanitario Nazionale. Riprese le prenotazioni precedentemente interrotte Un quarto di secolo al potere per Vladimir Putin, il Presidente russo dice: "Orgoglioso di tutto ciò che abbiamo fatto". "Avanziamo mano nella mano", l'augurio del leader cinese Xi. La guerra in Medio Oriente, la tregua si allontana in assenza di un accordo sul numero degli ostaggi da liberare. Nuova denuncia dell'ONU: "A Gaza orrori senza sosta". La sorte di Cecilia Sala, la giornalista resta in carcere in Iran con l'accusa di aver violato le leggi islamiche. "Sono uno studioso, non un terrorista", dice intanto l'iraniano arrestato a Malpensa. Le piazze italiane si preparano a salutare il 2024 con concerti, feste e balli. Celebrato il nuovo anno nell'altra parte del Pianeta.