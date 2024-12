I titoli di Sky TG24 del 31 dicembre, edizione delle 13

Massimo riserbo sul caso Sala, la giornalista resta in carcere in Iran con l'accusa di aver violato leggi islamiche, chiesti i domiciliari intanto per l'iraniano arrestato a Malpensa. Dal Viminale la direttiva per la sicurezza nelle città, zone rosse vietate alle persone ritenute pericolose la misura in vigore già per le feste di Capodanno. Stasera il messaggio di fine anno del Presidente Mattarella tra i possibili richiami alla Pace e alla partecipazione sarà il decimo discorso del Capo dello Stato. Dal KGB al Cremlino, fino alla guerra in Ucraina Putin celebra i 25 anni al potere, al Presidente russo gli auguri del Leader cinese XI: "Avanziamo mano nella mano". La guerra in Medio Oriente torna ad allontanarsi l'ipotesi una tregua non c'è l'accordo sul numero degli ostaggi da liberare, nuova denuncia dell'ONU: "A Gaza orrori senza sosta". L'italiano ucciso da uno squalo nel Mar Rosso le autorità egiziane ribadiscono: "L'attacco è avvenuto in acque non balneabili" "Vivo grazie ai soccorritori" dice l'altro italiano ferito. Dopo Cefalù un'altra tragedia per il monossido di carbonio a Trieste morto turista austriaco in un appartamento in centro intossicate altre cinque persone. La Serie A chiude l'anno con i gol salvezza di Como e Verona il nuovo si aprirà con la Supercoppa, dal 2 gennaio in campo: Inter, Atalanta, Juventus e il Milan con Conceicao.