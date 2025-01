I titoli di Sky Tg24 del 31 gennaio, edizione delle 19

"Ci attaccano ma il sostegno degli italiani è solido" scrive Meloni sui social. Caso Almasri: Mattarella informato delle indagini prima della diffusione della notizia. L'incidente aereo di Washington: l'elicottero volava troppo alto secondo Trump. Il tycoon ha puntato il dito anche su controllori di volo incompetenti frutto, dice, delle politiche di inclusione di Biden e Obama. Medioriente. Domani il quarto scambio nell'ambito dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Hamas rilascerà tre ostaggi israeliani in cambio di novanta detenuti palestinesi. Torna la serie in pillole Overview con una nuova puntata "Oltre il velo. Essere donna in Iran" in onda oggi e domani: nel Tg, sul sito e sul canale Youtube di SkyTg24. La morte di tre ragazzi sorpresi da una piena mentre si trovavano sul greto del Natisone. La procura di Udine contesta a 4 soccorritori negligenza e imperizia nei soccorsi. Due fratellini di 4 e 2 anni ricoverati a Cosenza. Provvedimento di allontanamento per la madre e la nonna: sono indagate per maltrattamenti e lesioni personali. Stasera su Sky nuovo appuntamento con "M, il figlio del secolo" Negli ultimi due capitoli della serie il caso Matteotti e l'esplosione delle violenze fasciste. Playoff di Champions League: PSV Eindhoven, Feyenoord e Bruges, sono queste le rivali di Juventus, Milan e Atalanta. Europa League: alla Roma è toccato il Porto. .