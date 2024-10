I titoli di Sky TG24 del 31 ottobre: edizione delle 13

Spagna sconvolta dall'alluvione di Valencia, almeno 95 i morti, 120 mila gli sfollati prevista una nuova allerta meteo in Andalusia, il Primo Ministro Sanchez nei luoghi colpiti. Le polemiche non si placano, il Governatore della Regione e Protezione Civile sotto accusa per i ritardi dell'allarme, bandiere dell'Unione Europea a mezz'asta in segno di lutto. Nella giornata del risparmio Mattarella parla di lotta prioritaria all'inflazione mette in guardia dal rischio delle disuguaglianze, per Giorgetti: "Mercati premiano la stabilità del Governo". Inchiesta sul dossieraggio, conclusi i primi interrogatori, l'ex superpoliziotto Gallo non risponde al GIP: "Saremo implacabili con i Funzionari infedeli, assicura Meloni. America 2024 Harris prende le distanze da Biden dopo che il Presidente in carica aveva definito: "spazzatura" i sostenitori di Trump. Il candidato Repubblicano parla di brogli in Pennsylvania. Coppia italiana bloccata in Argentina con una bimba nata con la maternità surrogata i due uomini fermati in aeroporto con la donna che ha partorito la piccola. Dolore e commozione ai funerali di Matilde Lorenzi la giovane sciatrice morta dopo una caduta in Val Senales il papà chiede più sicurezza sulle piste. Serie A l'Inter vince a Empoli e resta in scia del Napoli, vince anche l'Atalanta, scavalca al terzo posto la Juventus fermato dal Parma in casa oggi altre tre partite.