I titoli di Sky Tg24 del 31 ottobre, edizione delle 19

La drammatica alluvione in Spagna. Oltre 150 i morti accertati. Decine i dispersi, almeno 120mila le persone sfollate. In corso una nuova allerta meteo in Andalusia. La giornata mondiale del risparmio. Mattarella lancia l'allarme sulle disuguaglianze e parla di "lotta prioritaria all'inflazione”. Per Giorgetti i mercati premiano la stabilità del Governo. L’inchiesta sul dossieraggio, gli accusati davanti al GIP si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, l'ex poliziotto Gallo dice "dimostrerò la mia innocenza". America 2024, a pochi giorni dal voto nuovo scontro tra i candidati. "Proteggerò le donne che a loro piaccia o meno'". Harris replica: "Vuole decidere sul nostro corpo". La 13enne morta a Piacenza dopo essere precipitata da un terrazzo, il tribunale dei minori convalida il fermo per il fidanzato, è accusato di omicidio. A Giaveno, una folla commossa ha partecipato ai funerali di Matilde Lorenzi, la sciatrice morta dopo una caduta in Val Senales. Alle esequie presente anche il ministro Abodi. Serie A. Oggi le ultime tre partite della decima giornata, sono già in campo Genoa-Fiorentina, stasera alle 20:45 le sfide Como-Lazio e Roma-Torino. Giallorossi senza Dovbyk. E stasera torna X Factor con il secondo Live Show, ospite della puntata la cantante Gaia, appuntamento alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now.