I titoli di Sky TG24 del 31 ottobre: edizione delle 8

Le inondazioni in Spagna Valencia devastata dalle alluvioni almeno 95 morti, decine di dispersi, 12000 sfollati, paesi allagati e al buio. L'allerta si sposta a Barcellona. Dichiarati tre giorni di Lutto Nazionale Protezione Civile sotto accusa per i ritardi dell'allarme, Von der Leyen parla di tragedia europea. Cordoglio di Mattarella. Sindacati contro la manovra, CGIL e UIL in piazza il 29 novembre. Caso Stellantis fa discutere il NO all'audizione in Parlamento di Elkann che ribadisce: "Siamo aperti al dialogo". Inchiesta sul dossieraggio: "Saremo implacabili con i Funzionari infedeli", assicura la Premier Meloni, oggi al via i primi interrogatori davanti al GIP di Milano. Spiragli di tregua in Libano, gli Stati Uniti in pressing monito all'Iran: "Se attacca staremo con Israele", il nuovo leader di Hezbollah dice: "Proseguirò i piani di guerra di Nasrallah". Corsa alla Casa Bianca Harris si dissocia da Biden che ha definito "spazzatura" i sostenitori di Trump, dal candidato Repubblicano prime accuse di brogli in Pennsylvania. Svolta nelle indagini sulla morte di Aurora la 13 enne precipitata da un terrazzo a Piacenza, un testimone inchioda il fidanzato e dice: "L'ha buttata giù lui". Serie A l'Inter passa a Empoli per 3-0 pari tra Juventus e Parma, vittoria del Venezia contro l'Udinese e dell'Atalanta contro il Monza, oggi Genoa-Fiorentina, Como-Lazio e Roma Torino.