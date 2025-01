I titoli di Sky TG24 del 3/1/2025, edizione delle 8

Cecilia Sala: dopo il vertice di ieri a Palazzo Chigi e il colloquio tra Meloni e la madre, il governo cerca di stringere i tempi per la liberazione della giornalista arrestata in Iran. Questa mattina l'ambasciatrice italiana andrà al ministero a Teheran per formalizzare le richieste del governo. Negati intanto, gli arresti domiciliari all'ingegnere iraniano dei droni Abedini. Stati Uniti, nessun legame tra l'attentato a New Orleans e l'esplosione di una Tesla al Trump Hotel di Las Vegas. Biden ha detto che cercherà di andare in Louisiana prima della fine del mandato. Medio Oriente: ondata di raid a Gaza, decine di morti. Uccisi anche il capo della polizia di Hamas e il suo vice. A Doha, intanto, riprendono i negoziati. In Corea del Sud, gli investigatori anticorruzione hanno cercato di arrestare il presidente Yoon, ma le forze di sicurezza li hanno bloccati. A Bari un neonato è stato trovato senza vita nella culla termica di una chiesa. Chi lo ha lasciato non avrebbe chiuso la porta della stanza e dunque non sarebbe scattato l'allarme. Auto, vendite giù in Italia e in Europa, con qualche eccezione. La crisi arriva fino alla Tesla che nel 2024 ha fatto registrare il primo storico calo delle vendite. L'Inter è la prima finalista della Supercoppa, battuta a Riad l'Atalanta con doppietta di Dumfries. Stasera la seconda semifinale tra Milan e Juventus.