I titoli di Sky TG24 del 4 dicembre, edizione delle 19

La crisi di governo in Francia. In corso il dibattito sul voto di sfiducia al premier Barnier. Macron assicura: non mi dimetto, resterò fino alla fine del mandato. Quattro morti in un raid israeliano su Gaza. Il ministro Katz rivela c'è una possibilità concreta di raggiungere un accordo sugli ostaggi. In Siria, continuano i combattimenti ad Hama. Paura a New York. Ucciso a colpi di pistola Brian Thompson, il ceo di UnitedHealthcare. In un video il killer a volto coperto fa fuoco contro il manager. Operazione di polizia contro un gruppo neonazista. Dodici persone in manette con l'accusa di terrorismo progettavano attentati contro le alte cariche dello Stato. A Milano sono stati celebrati i funerali di Ramy. Secondo un testimone, c'è stato un impatto tra l'auto dei Carabinieri e lo scooter con a bordo la vittima. Il decreto flussi è legge. Bangladesh, Egitto e Marocco nell'elenco dei Paesi sicuri. Stellantis. "Momento duro" dice Elkann. Urso conferma il fondo da 750 milioni per l'automotive. Da oggi il portafoglio digitale IT Wallet diventa disponibile per tutti i cittadini italiani. Sull'App dei servizi si possono aggiungere patente e tessera sanitaria. Tutto pronto a Piazza del Plebiscito, a Napoli, per la finalissima di X Factor. I Patagarri, Les Votives, Mimí e Lorenzo a caccia del podio. Domani dalle 21:00 Live su Sky Uno.