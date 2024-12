I titoli di Sky Tg24 del 5 dicembre, edizione delle 19

I conflitti in Medioriente, in Siria dopo Aleppo i ribelli conquistano anche Hama. Amnesty International accusa, a Gaza è in corso un genocidio. Per Israele è un rapporto falso. La crisi di governo in Francia, Macron pensa a Bayrou per sostituire Barnier. Tra poco su Sky Tg24 il discorso alla nazione del Presidente francese. L’ISTAT taglia le stime di crescita dell’Italia di mezzo punto. Giudicato positivo l'effetto della manovra, ma le previsioni dell'istituto sono inferiori a quelle del governo. La turista morta in un incendio divampato in un bed and breakfast di Napoli. Indagati il gestore e la proprietaria dell'immobile. Sono accusati di omicidio colposo. La giovane donna trovata senza vita in casa nel veronese. Il compagno è stato indagato per omicidio. La famiglia della vittima insiste, non si è suicidata. L'omicidio di Brian Thompson. La polizia di New York pubblica le foto del killer a volto scoperto. Sulle pallottole che hanno ucciso il manager la scritta, negare, difendere e deporre. Il rapporto di Legambiente sulle ecomafie. In 30 anni in Italia commessi 900 mila reati con un fatturato illegale di quasi 260 miliardi di euro. Maglia nera alla Campania. X Factor, stasera dalle 21 la finalissima a Napoli, live su Sky Uno. Si giocano la vittoria: Mimì, Lorenzo, I Patagarri e Les Votives. Super ospite Robbie Williams.