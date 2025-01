I titoli di Sky TG24 del 6 gennaio, edizione delle 19

Caso Space X. "Nessun accordo", precisa Palazzo Chigi. Le opposizioni chiedono di riferire in Aula. "Pronti a fornire all'Italia connettività avanzata", rilancia Elon Musk. L'arresto di Cecilia Sala in Iran, Mantovano ha riferito al Copasir. Il sottosegretario ascoltato per oltre due ore. Belloni lascia la direzione dei servizi segreti. La Russia avanza nel Donetsk. Kiev risponde nel Kursk. Per Blinken la controffensiva è importante per i negoziati. "In linea con Trump su come fermare la guerra", dice Zelensky. Oggi il Congresso americano certifica la vittoria di Trump alle presidenziali. Allerta sicurezza a Washington per l'evento considerato a rischio. Quattro anni fa l'assalto al Campidoglio. L'Austria svolta a Destra, l'incarico di formare il nuovo Governo al leader del partito della libertà. Dalla Seconda Guerra Mondiale è la prima volta per il Paese. Dieci anni fa a Parigi l'irruzione dei terroristi e la strage nella redazione del giornale satirico Charlie Hebdo. Oggi il numero Speciale "La voglia di ridere non scomparirà mai". A Seriate, nella bergamasca, è grave la donna accoltellata dal marito nel parcheggio di un supermercato. L'uomo, già denunciato per maltrattamenti, è stato arrestato. Il calcio, stasera a Riad, Inter e Milan si giocano la finale della Supercoppa italiana. Entra nel vivo il mercato, attaccanti nel mirino: il Milan punta Rashford, la Juve vuole Zirkzee.