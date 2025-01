I titoli di Sky TG24 del 6 gennaio: edizione delle 8

“Bella serata, lavoreremo uniti” il commento di Meloni dopo la visita lampo in Florida da Trump. Per il presidente eletto la premier “ha preso d’assalto l'Europa". Tra i dossier il caso Sala. L'esercito ucraino ha lanciato un'offensiva nel Kursk. Ma Mosca ribatte: “Attacco respinto” e continua ad avanzare nel Donbass. "Posizione Kiev importante per futuro negoziato" afferma Blinken. Israele accusa Hezbollah di non rispettare i termini del cessate il fuoco ed avverte che agirà "con la forza". A Doha oggi il capo del Mossad, partecipa ai negoziati sulla tregua e il rilascio ostaggi. Omicidio-suicidio a Gualdo Tadino in provincia di Perugia. Guardia giurata spara alla moglie 29enne con un colpo di pistola e poi si toglie la vita. I due si erano sposati a maggio. Serie A, la Roma vince 2-0 il derby della Capitale, tensione tra le tifoserie. Stasera a Riad la finale di Supercoppa con il derby tra Inter e Milan. Golden Globes 2025, Emilia Perez batte Vermiglio e vince come migliore film straniero. The Brutalist miglior film drammatico. A Challengers di Guadagnino il premio per la colonna sonora.