I titoli di Sky Tg24 del 6 novembre, edizione delle 13

Donald Trump è il 47 esimo Presidente degli Stati Uniti. Bentornati alla nostra maratona elettorale. Andiamo prima di tutto a rivedere i fatti più importanti del giorno ripartendo chiaramente da li e quindi dagli Stati Uniti con l'elezione di questa notte, Donald Trump ufficialmente è il 47 esimo Presidente degli States, il candidato Repubblicano esulta e dice: "Abbiamo fatto la Storia, ora fermerò le guerre". E poi l'elogio a Musk: "E' un super genio". Forte delusione per la sconfitta di Kamala Harris, l'illusione della rimonta svanita con i risultati in Pennsylvania e Wisconsin, la candidata Democratica non ha ancora parlato. Il nuovo Presidente celebrato da tutto il mondo, apprezzamenti da Europa, Russia, Cina, per Netanyahu è: "Il più grande ritorno della Storia". Mercati azionari positivi, vola il dollaro. Anche Meloni si congratula con Trump, Tajani a Sky Tg24: "Con lui dovremo discutere di molti temi". Salvini al veleno: "Nel Centro-Destra sono stato l'unico a sostenerlo". Le polemiche dopo l'incontro tra la Presidente del Consiglio e il Vicepresidente del CSM, i Magistrati attaccano: "Situazione irrituale", irritazione dal Quirinale per la visita non concordata, Orrore a Padova, arrestato l'uomo che ha seviziato il figlio appena nato per incassare il sussidio di invalidità le violenze riprese da una telecamera in ospedale. Nel pomeriggio il funerale del 19enne ucciso a colpi di pistola a San Sebastiano al Vesuvio il minorenne reo confesso resta in carcere, continua la caccia ai complici dell'assassino. Champions League su Sky, colpo del Milan che batte 3-1 il Real Madrid al Bernabeu, pari tra juventus e Lille, Bologna sconfitto in casa del Monaco, stasera Inter-Arsenal e Stoccarda Atalanta.