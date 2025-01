I titoli di Sky TG24 del 6/1/2025, edizione delle 13

Caso Space X. Dopo le polemiche politiche arriva la smentita di Palazzo Chigi chi assicura che non esiste nessun contratto e nessun accordo con la società di Elon Musk. L'arresto di Cecilia Sala. Oggi l’informativa di Mantovano al Copasir. Per Teheran:"non c'è nessun legame con il caso Abedini". Belloni lascia la direzione dei servizi segreti. La guerra in Ucraina. L’esercito russo avanza nel Donetsk mentre prosegue l'offensiva di Kiev nel Kursk. Per Zelensky: “Trump può porre fine al conflitto e fare pressione su Putin”. In Medioriente. Il capo del Mossad a Doha per partecipare partecipare ai negoziati sulla tregua e al rilasso degli ostaggi. Spari intanto contro un autobus in Cisgiordania: tre morti e diversi feriti. Nella messa dell'Epifania Papa Francesco dice: "Il sogno di Dio è vedere l'umanità in pace". Bergoglio nomina una donna a capo del Dicastero "vita consacrata". Omicidio-suicidio di Gualdo Tadino in provincia di Perugia. Uccide la moglie e poi si toglie la vita. Si indaga sul movente secondo alcuni testimoni, lei voleva lasciarlo. Golden Globes 2025, Emilia Perez batte Vermiglio e vince come migliore film straniero. The Brutalist migliore pellicola drammatica. A Challengers di Guadagnino, il premio per la colonna sonora. Serie A, la Roma vince il derby della Capitale. Prima del match tensione tra le tifoserie. Stasera a Riad la finale di Supercoppa tra Inter e Milan.