I titoli di Sky TG24 del 7 dicembre 2024, edizione ore 19

Caos in Siria, gli insorti sarebbero alla periferia di Damasco. Smentite le voci di una fuga di Assad. La situazione degli italiani è sotto controllo, rassicura Tajani. Dopo due anni di lavori rinasce Notre-Dame, la capitale simbolo di Parigi devastata dall'incendio del 2019. Prima della cerimonia trilaterale Macron, Trump, Zelensky all'Eliseo. Corea del Sud, il Parlamento boccia la mozione di impeachment per il Presidente dopo il caos della legge marziale. Le sue dimissioni appaiono comunque inevitabili. Si ridimensiona l'allarme sulla malattia ancora sconosciuta che ha portato a oltre 70 decessi in Congo. Sarebbe diffuso in un'area remota e si potrebbe contenere. Sul futuro dei 5 Stelle, Conte su Sky Tg24 replica a Grillo e assicura, nessun rischio di scissione nel Movimento. Ancora scontro politico sul futuro di Stellantis. In corso a Milano la Prima della Scala. in scena "La forza del destino" di Verdi. Liliana Segre sul palco reale al posto di Mattarella che si trova a Parigi. Serie A, dopo le vittorie di Inter e Atalanta, la Juventus in campo contro il Bologna. La Roma ospita il Lecce e prova a risollevarsi. In diretta alle 20:45 su Sky Sport. Formula Uno, Norris e Piastri su McLaren in pole ad Abu Dhabi, ultimo della stagione. Terzo il ferrarista Sainz Junior. Penalizzato Leclerc, partirà dall'ultima fila.